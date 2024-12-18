«Реал» — «Пачука»: Винисиус забил в конце матча

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В эти минуты проходит финальный матч Межконтинентального кубка — 2024, в котором встречаются мадридский «Реал» и мексиканская «Пачука». Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 3:0.

На 38-й минуте забил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с передачи Винисиуса Жуниора. На 53-й минуте отличился нападающий «Реала» Родриго. Ему ассистировал Мбаппе. На 84-й минуте с пенальти забил Винисиус.

На этапе 1/4 финала указанного соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счётом 3:0. В полуфинале «Пачука» оказалась сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.). «Реал» начнёт свой путь в турнире сразу с финала.

Межконтинентальный кубок — турнир, проводящийся ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.