Александр Мостовой назвал два клуба, которые совершили наибольший прорыв в 2024 году

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что «Спартак» и «Краснодар» совершили наибольший прорыв в 2024 году.

«По первой части нынешнего сезона главный прорыв среди клубов — «Спартак». Но до начала этого чемпионата можно назвать «Краснодар». Они по праву боролись за чемпионство и должны были ими становиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Чемпионат» проводит голосование в номинации «прорыв года в российском футболе». Аналогичные рейтинги есть в других разделах спорта. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.