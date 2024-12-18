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Карло Анчелотти стал самым успешным тренером в истории мадридского «Реала»

Карло Анчелотти стал самым успешным тренером в истории мадридского «Реала»
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Мадридский «Реал» обыграл «Пачуку» в финальном матче Межконтинентального кубка — 2024 со счётом 3:0. Таким образом, Карло Анчелотти выиграл 15-й трофей, возглавляя «Реал», и стал самым успешным тренером в истории клуба.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

На 38-й минуте забил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с передачи Винисиуса Жуниора. На 53-й минуте отличился нападающий «Реала» Родриго. Ему ассистировал Мбаппе. На 84-й минуте с пенальти забил Винисиус.

На этапе 1/4 финала указанного соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счётом 3:0. В полуфинале «Пачука» оказалась сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.). «Реал» начнёт свой путь в турнире сразу с финала.

Межконтинентальный кубок — турнир, проводящийся ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

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