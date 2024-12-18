Валерий Карпин назвал матчи сборной России в 2024 году, которые ему понравились

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил матчи национальной команды в 2024 году, которые ему понравились.

— Какой матч сборной в этом году понравился вам больше всего?

— Наверное, с сербами. Потому что Россия — Сербия — это вывеска, так скажем. Из‑за того, что в этой игре было раннее удаление, не удалось посмотреть на всё, что хотели посмотреть. Вторым по силе выделил бы матч в Беларуси. Игра дала много пищи для размышлений, много информации.

Во Вьетнаме тоже получили достаточно много информации, но с учётом того, какая там была жара и влажность, она совсем недостоверная. Кто‑то лучше переносит духоту, а кто‑то – хуже. Так что здесь бы выводов не делал. Но то отношение, которое было к этой игре… Ребята, умирая даже не от проведенной работы или действий соперника, а именно от погодных условий, выдержали. Они старались. Что‑то получалось, что‑то — нет. Претензий ни к кому не было, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Национальная команда России выиграла все товарищеские встречи в 2024 году с общим счётом 26:0. Россия в 2024-м одолела Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.