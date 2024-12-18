Комличенко: видел нарезки Медиалиги — мат-перемат и 500 человек на бровке стоят

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал своё мнение о футбольной Медиалиге.

— Многие отмечают открытость Медиалиги. В профессиональном футболе такого нет.

— Блин, как общаются. Видел нарезки: мат-перемат. Стоят на бровке чуть ли не 500 человек! Чуть ли не подножки делают. Кто-то подрался. Это точно не красит футбол. Его становится мало.

— Какой-то поп-MMA?

— Типа того. Превращают футбол в какую-то поп-тусовку, где 500 человек стоят. Гол забили — выбежали на поле. Бегают с камерами. Может быть, в этом и суть. Кому-то нравится. Кто-то это принимает, а кто-то — нет. Это нормально. Я рассматриваю это с точки зрения профессионала. Моё мнение: Медиалига — это ваше и не надо думать, что вы можете любых обыграть, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.