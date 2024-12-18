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Глава Шведского футбольного союза обвиняется в угрозах сотрудникам — Aftonbladet

Глава Шведского футбольного союза обвиняется в угрозах сотрудникам — Aftonbladet
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Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт обвиняется в угрозах сотрудникам, которые высказывают своё несогласие с тем, что он проголосовал за Саудовскую Аравию в качестве хозяйки ЧМ-2034. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Также отмечается, что Швеция подверглась массовой критике со стороны футбольных болельщиков и членов региональных округов футбольной ассоциации, потому что не последовала примеру Норвегии и не отказалась от своих голосов.

Международная федерация футбола (ФИФА) 11 декабря официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии. На право стать организатором турнира также претендовала Австралия, но она отказалась от подачи заявки и Саудовская Аравия осталась единственным претендентом.

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