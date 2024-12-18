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Александр Головин — в старте «Монако» на матч Лиги 1 с «ПСЖ», Сафонов — в запасе

Сегодня, 18 декабря, состоится матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (франция). Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Кён, Синго, Керер, Салису, Вандерсон, Камара, Головин, Аклиуш, Магасса, Бен-Сегир, Эмболо.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Баркола.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр.