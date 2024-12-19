«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка лиги
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Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 24' 0:2 Эллиотт – 32' 1:2 Арчер – 59'
На 24-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. На 32-й минуте отметился голом полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт с передачи Коди Гакпо. На 59-й минуте забил нападающий «Саутгемптона» Кэмерон Арчер. В матче было показано две жёлтые карточки. «Ливерпуль» после этой победы вышел в 1/2 финала, а «Саутгемптон» прекратил участие в турнире.
Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в прошлом финале обыграл «Челси» со счётом 1:0 (1:0 д.вр.).
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