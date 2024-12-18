Игорь Акинфеев рассказал, почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением, почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён и народов.

— Почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён и народов? Профессиональное мнение: «В понимании футбола ему не было равных. Он пропускал мало не только потому, что хорошо играл в воротах, – в его время играли великие люди, ничуть не ниже по уровню мастерства. Но Лев Иванович опережал время именно в понимании футбола".

— Всё так. Он сразу несколько страниц этой книги перевернул. У меня с детства закладка в голове: знаменитый пенальти на «Уэмбли», который Лев Иванович, играя за сборную мира, взял намертво. Сколько раз слышал: да Маццола же почти по центру бил! А я отвечаю: ты упади именно по центру и именно так – чтобы мышь не проскочила.

Понятно, что «пенки» бывают у всех, включая самых великих: и за шиворот повесят, и между ног сунут. Яшин – не исключение. Но чтение игры! Эти выходы за штрафную, ввод мяча рукой – космос же для середины прошлого века. И в его действиях не была хаоса, вот в чём фишка. Он всегда знал, что нужно делать. Удивительно, просто непостижимо! Я вратарским зрением вижу: вот не шаг даже, а фаза шага, обозначенное направление – но на мгновенье раньше, чем ты поймёшь, что будет дальше. А Лев Иваныч р-р-раз – и уже там, где надо, — приводит слова Акинфеева «Объединение отечественных тренеров».

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге 17 матчей.