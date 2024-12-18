Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев рассказал, почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён

Игорь Акинфеев рассказал, почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением, почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён и народов.

— Почему Лев Яшин считается величайшим вратарём всех времён и народов? Профессиональное мнение: «В понимании футбола ему не было равных. Он пропускал мало не только потому, что хорошо играл в воротах, – в его время играли великие люди, ничуть не ниже по уровню мастерства. Но Лев Иванович опережал время именно в понимании футбола".
— Всё так. Он сразу несколько страниц этой книги перевернул. У меня с детства закладка в голове: знаменитый пенальти на «Уэмбли», который Лев Иванович, играя за сборную мира, взял намертво. Сколько раз слышал: да Маццола же почти по центру бил! А я отвечаю: ты упади именно по центру и именно так – чтобы мышь не проскочила.

Понятно, что «пенки» бывают у всех, включая самых великих: и за шиворот повесят, и между ног сунут. Яшин – не исключение. Но чтение игры! Эти выходы за штрафную, ввод мяча рукой – космос же для середины прошлого века. И в его действиях не была хаоса, вот в чём фишка. Он всегда знал, что нужно делать. Удивительно, просто непостижимо! Я вратарским зрением вижу: вот не шаг даже, а фаза шага, обозначенное направление – но на мгновенье раньше, чем ты поймёшь, что будет дальше. А Лев Иваныч р-р-раз – и уже там, где надо, — приводит слова Акинфеева «Объединение отечественных тренеров».

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге 17 матчей.

Материалы по теме
Александр Гришин выделил Акинфеева и Кисляка в первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android