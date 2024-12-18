Защитник ЦСКА Бруно Фукс стал игроком «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» выкупил права у ЦСКА на защитника Бруно Фукса.

«Защитник Бруно Фукс стал игроком «Атлетико Минейро». Игрок подписал контракт с клубом до конца 2028 года. Фукс был выкуплен у ЦСКА по достижении определённых показателей», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

25-летний центральный защитник Бруно Фукс, принадлежавший ЦСКА, с января 2023 года выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро». Срок действия арендного соглашения истёк в конце декабря 2024 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.