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Акинфеев прокомментировал борьбу за место в старте между Сафоновым и Доннаруммой

Акинфеев прокомментировал борьбу за место в старте между Сафоновым и Доннаруммой
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал борьбу между вратарями французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой за место в стартовом составе.

— Сейчас Матвей Сафонов в лидерах – хотя бы потому, что играет в большом европейском клубе. В курсе деталей его битвы с Доннаруммой?
 — Знаете, с появлением третьего ребёнка постороннего футбола в жизни стало совсем мало. Весь мой футбол – это ЦСКА. Я не смотрю практически ничего, если не считать обзоров и хайлайтов. И прессу фильтрую. Главное – держаться в русле, а детали в мой образ жизни уже не помещаются. И слава богу.

Так что за Матвеем я не слежу. Пожелал ему от всей души удачи, конечно, и хочу, чтобы всё сложилось правильно. Но что там у них в Париже происходит – личное дело Матвея и Джанлуиджи, их амбиции, их жизнь. Пусть бьются дальше, — приводит слова Акинфеева «Объединение отечественных тренеров».

В текущем сезоне Матвей Сафонов провёл за клуб во всех турнирах всего шесть матчей.

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