Шалимов высказался о конкуренции между россиянами и легионерами в «Спартаке»

Тренер Игорь Шалимов оценил уровень конкуренции между иностранцами и россиянами в «Спартаке».

— Достаточен ли потенциал россиян «Спартака», чтобы дать такой результат, какой дали иностранцы команды в осенней части чемпионата?

— Смотрим по персоналиям. Дуарте — Литвинов — Руслан играл почти весь осенний отрезок, но удалением в матче с ЦСКА подпортил себе концовку, уступив место в составе парагвайцу, который сидел на лавке. Рябчук — Хлусевич — пока молдаванин играет хорошо, у него рабочая левая нога, а по скорости выносливости игроки плюс-минус равные. Справа россиянин Денисов, в центре — Умяров, есть конкуренция Пруцев — Мартинс, и тут есть шансы у Пруцева. По Барко вообще вопросов нет, — думаю, что у Игнатова и Зорина шансов немного. Угальде не обсуждается.

Есть конкуренция на фланге — Маркиньос/Медина/Зиньковский — и тут шансы давались всем. Антон неудачно отыграл матч с «Динамо», когда вышел на замену, потом не впечатлял, и в итоге на лавку сел плотно. Маркиньос до последних матчей не показывал ничего, но финишировал очень ярко, плюс это игрок Станковича. Справа — Бонгонда или Медина. То есть по спортивной составляющей вопросов нет — иностранцы, которые в составе, уровень свой подтверждают.

Что касается разговора про россиян, которых якобы будут продавать, то тут вопрос стоит в том, что тяжело взять россиян, которые сильнее уже имеющихся. А продать россиян и купить иностранцев до бесконечности нельзя, потому что в лимит не впишешься, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.