Агент Монтеса высказался об игре клиента за «Локомотив» в первой части сезона

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, оценил игру своего клиента за клуб в первой части сезона РПЛ.

«Монтес отлично себя проявил в первой части сезона, но это только начало. Уверен, он станет ещё лучше. Сесар счастлив в «Локомотиве», – приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Напомним, Сесар Монтес перешёл в «Локомотив» из испанской «Альмерии». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 5 млн.