Игорь Акинфеев составил свой топ вратарей за всю историю футбола

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил свой топ футбольных вратарей за всю историю игры.

-Ваш топ вратарей за всю историю игры?

Только это не рейтинг будет, тем более что я почти всех уже в нашем разговоре вспомнил. И Льва Ивановича мы сразу выносим за скобки. Лев Иванович – отдельно. По детству у меня на первом месте значился Черчесов. Легко, говорят мне, быть сильным вратарем в сильном «Спартаке», а я отвечаю: ты сначала попади в этот сильный «Спартак» да посиди не один год за спиной Дасаева. Дасаев – тоже в топе на все времена. Однозначно. Игра на выходах, пластика, эстетика, надежность – конечно, Дасаев великий вратарь. Вот же парадокс: два спартаковца уже…

Еще Овчинников особняком стоит в моем условном личном рейтинге. Как мы рубились с «Локомотивом»! И какой он был могучий во всех отношениях – и как вратарь, и как личность. Ну и великий мастер вратарского искусства Чанов – учитель, наставник, футбольный отец, — приводит слова Акинфеева «Объединение отечественных тренеров».

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге 17 матчей.