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Черышев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Черышев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Черышев высказался о конкуренции за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«В РПЛ сейчас есть шесть команд, которые решают самые высокие задачи. Это «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Все они борются за медали. Да, сейчас «Краснодар» и «Зенит» стоят особняком, идут нога в ногу, а их преследует «Спартак». А остальные команды уже преследуют эту тройку.

Да, они идут чуть хуже «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» в некоторых аспектах, но они тоже стараются бороться за топ-5. А ЦСКА как был, так и будет большой командой и конкурентом «Зенита». И всегда будет бороться за то, что мы раньше называли зоной еврокубков», — приводит слова Черышева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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