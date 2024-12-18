Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: Дзюба — шоумен года в российском футболе

Петржела: Дзюба — шоумен года в российском футболе
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу шоуменом года в российском футболе.

«Дзюба — шоумен года в российском футболе. Наверное, это самый главный человек, если речь идёт о привлечении внимания к своей персоне. Артём очень любит, когда о нём говорят СМИ — это очевидно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Андрей Тихонов назвал трёх лучших тренеров в России в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android