Фото: лицо Доннаруммы после жуткого столкновения с игроком «Монако»

На 20-й минуте матча 16-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (франция). На момент выхода новости счёт в матче — 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Примечательно, что игрок «Монако» не был наказан после столкновения.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр.