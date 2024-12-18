«Монако» — «ПСЖ»: в первом тайме на поле появился Сафонов, команда Головина проигрывает

Наступил перерыв в матче 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (франция). К перерыву счёт в матче — 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму, вместо него на поле через две минуты вышел Матвей Сафонов. На 24-й минуте полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ открыл счёт в матче. Оставшись без опеки, он в касание пробил в дальний нижний угол ворот.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр.