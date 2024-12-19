Гвардиола пожаловался на плотный график «Манчестер Сити» и кадровые проблемы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство по поводу расписания матчей и нехватки игроков.

«В прошлом сезоне Родри сыграл 75 матчей. Дайте им три месяца отдыха, а потом сыграйте 80 встреч. У «Челси» уже есть такой состав, но в следующем сезоне нам понадобится 30 игроков», — приводит слова Гвардиолы HaytersTV.

Напомним, «Манчестер Сити» потерпел восемь поражений в 11 последних матчах во всех турнирах. «Горожане» набрали 27 очков в 16 встречах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда находится на 22-м месте, набрав восемь очков после шести игр.