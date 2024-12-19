Карло Анчелотти назвал два самых запоминающихся титула с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального кубка — 2024 назвал два самых запоминающихся трофея, которые он выиграл за время работы в «Королевском клубе»: Лига чемпионов сезона-2013/2014 и Лига чемпионов сезона-2020/2021.
«Я не могу привязаться к какому-то конкретному титулу. 10-я Лига чемпионов была особенной для меня и для «Реала», как и финал Лиги чемпионов в Париже во время моего второго возвращения. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал эти два титула.
Я хочу быть честным. Выигрывать титулы здесь проще, чем где-либо ещё. Команда с лучшими игроками в мире и болельщиками, которые тебя поддерживают. Но завоёвывать титулы в целом непросто», — сказал Анчелотти во время послематчевой пресс-конференции.
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