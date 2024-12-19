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Хет-трик Жезуса помог «Арсеналу» выйти в полуфинал Кубка лиги

Хет-трик Жезуса помог «Арсеналу» выйти в полуфинал Кубка лиги
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Закончился матч 1/4 финала английского Кубка лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 4'     1:1 Жезус – 54'     2:1 Жезус – 73'     3:1 Жезус – 81'     3:2 Нкетиа – 85'    

Счёт в игре был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. На 54-й минуте Габриэл Жезус забил гол. На 73-й минуте Жезус оформил дубль, а на 81-й — хет-трик. На 85-й минуте Эдди Нкетиа отыграл один мяч.

После этого матча лондонский «Арсенал» вышел в 1/2 финала английского Кубка лиги, «Кристал Пэлас» покинул турнир.

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