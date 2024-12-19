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Фото: Доннарумме наложили 10 швов после столкновения с игроком «Монако» в матче Лиги 1

Фото: Доннарумме наложили 10 швов после столкновения с игроком «Монако» в матче Лиги 1
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На 20-й минуте матча 16-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (франция). На момент выхода новости счёт в матче — 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+8'    

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр.

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