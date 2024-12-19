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ЦСКА подтвердил уход Фукса в «Атлетико Минейро»

ЦСКА подтвердил уход Фукса в «Атлетико Минейро»
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ЦСКА сообщил об уходе защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро». Ранее «Атлетико Минейро» сообщил, что выкупил права у ЦСКА на защитника Бруно Фукса.

«Защитник выступал за бразильский клуб с 2023 года на правах аренды, контракт был рассчитан до 14 декабря этого года.

Условия активации опции были выполнены бразильским клубом, поэтому трансфер на условиях аренды был автоматически преобразован в постоянный. За два года в бразильском клубе Фукс провёл 68 матчей.

Желаем Бруно успешных выступлений за «Атлетико Минейро»!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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