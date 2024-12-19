«Зенит» с 2015 года потратил на игроков больше, чем «Спартак» и «Краснодар», вместе взятые

По данным интернет-портала Transfermarkt, «Зенит» больше всех в России потратил денег на приобретение футболистов с 2015 года.

За это время сумма расходов «Зенита» составляет € 413,94 млн. Это больше, чем траты «Спартака» и «Краснодара», вместе взятых. Красно-белые за 10 лет приобрели игроков на € 242,41 млн, а «быки» — на € 149,10 млн.

«Локомотив» с зимнего трансферного окна 2015 года потратил на покупку игроков € 168,03 млн, а московское «Динамо» — € 116,93 млн. При этом за 10 лет бело-голубые провели один сезон в Мелбет Первой лиге. Среди топ-6 команд России меньше всех потратил на трансферы ЦСКА — € 98,12 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.