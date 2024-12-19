«Монако» — «ПСЖ»: Дембеле сравнял счёт на 64-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (франция). На момент выхода новости счёт в матче — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
На 64-й минуте полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт, сыграв на добивании.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр.
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