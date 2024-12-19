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«Ньюкасл» обыграл «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка лиги

«Ньюкасл» обыграл «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка лиги
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Закончился матч 1/4 финала английского Кубка лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Тонали – 9'     2:0 Тонали – 43'     3:0 Шер – 69'     3:1 Висса – 90+1'    

Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте, отличился полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. На 43-й минуте Тонали оформил дубль. На 69-й минуте Фабиан Шер довёл счёт до разгромного. На 90+1-й минуте Йоан Висса отыграл один мяч.

После этой встречи «Ньюкасл Юнайтед» вышел в 1/2 финала английского Кубка лиги, «Брентфорд» покинул турнир.

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