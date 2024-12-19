«Ньюкасл» обыграл «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Закончился матч 1/4 финала английского Кубка лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте, отличился полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. На 43-й минуте Тонали оформил дубль. На 69-й минуте Фабиан Шер довёл счёт до разгромного. На 90+1-й минуте Йоан Висса отыграл один мяч.

После этой встречи «Ньюкасл Юнайтед» вышел в 1/2 финала английского Кубка лиги, «Брентфорд» покинул турнир.