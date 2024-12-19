«Рома» победила «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Рома» и «Сампдория». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт открыл игрок «Ромы» Артём Довбик с передачи Алексиса Салемакерса. На 19-й минуте Довбик удвоил преимущество команды. На 24-й минуте игрок «Ромы» Томмазо Бальданци забил третий гол в матче с передачи Леандро Паредеса.

На 61-й минуте Херард Йепес забил первый и единственный гол «Сампдории» в матче. На 79-й минуте Эльдор Шомуродов упрочил преимущество «Ромы» с передачи Анхелиньо.

«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с «Миланом». «Сампдория» покинула турнир.