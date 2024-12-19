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«Рома» победила «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии

«Рома» победила «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Рома» и «Сампдория». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Кубок Италии . 1/8 финала
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Довбик – 9'     2:0 Довбик – 19'     3:0 Бальданци – 24'     3:1 Йепес – 61'     4:1 Шомуродов – 79'    

На девятой минуте счёт открыл игрок «Ромы» Артём Довбик с передачи Алексиса Салемакерса. На 19-й минуте Довбик удвоил преимущество команды. На 24-й минуте игрок «Ромы» Томмазо Бальданци забил третий гол в матче с передачи Леандро Паредеса.

На 61-й минуте Херард Йепес забил первый и единственный гол «Сампдории» в матче. На 79-й минуте Эльдор Шомуродов упрочил преимущество «Ромы» с передачи Анхелиньо.

«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с «Миланом». «Сампдория» покинула турнир.

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