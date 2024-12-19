Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов заменил Доннарумму и пропустил два мяча, но «ПСЖ» всё равно обыграл «Монако»

Сафонов заменил Доннарумму и пропустил два мяча, но «ПСЖ» всё равно обыграл «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (франция). Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ. На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте Усман Дембеле сравнял счёт. На 83-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Усман Дембеле оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 встреч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 40 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
«Монако» — «ПСЖ»: Рамуш вывел гостей вперёд на 84-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android