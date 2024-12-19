Сафонов заменил Доннарумму и пропустил два мяча, но «ПСЖ» всё равно обыграл «Монако»

Закончился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (франция). Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.
Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ. На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте Усман Дембеле сравнял счёт. На 83-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Усман Дембеле оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 встреч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 40 очков за аналогичное количество игр.
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