Матвею Сафонову порвали футболку во время матча «ПСЖ» с «Монако»

Российскому голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову во время матча французской Лиги 1 с «Монако» порвали форму. Напомним, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу парижан.

Во втором тайме матча россиянин совершил выход к мячу, но после столкновения с соперником упал на газон. Ему была оказана медицинская помощь, после чего он продолжил участвовать в игре. Футболист травмы не получил, однако порвался рукав его футболки.

Фото: Скриншот из трансляции ОККО

Напомним, на 20-й минуте вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму, вместо него на поле через две минуты вышел Матвей Сафонов. Итальянцу разбили лицо и наложили несколько швов.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: