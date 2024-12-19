Матвею Сафонову порвали футболку во время матча «ПСЖ» с «Монако»
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Российскому голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову во время матча французской Лиги 1 с «Монако» порвали форму. Напомним, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу парижан.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
Во втором тайме матча россиянин совершил выход к мячу, но после столкновения с соперником упал на газон. Ему была оказана медицинская помощь, после чего он продолжил участвовать в игре. Футболист травмы не получил, однако порвался рукав его футболки.
Фото: Скриншот из трансляции ОККО
Напомним, на 20-й минуте вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму, вместо него на поле через две минуты вышел Матвей Сафонов. Итальянцу разбили лицо и наложили несколько швов.
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Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова:
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