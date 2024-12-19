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«Эспаньол» не сумел обыграть «Валенсию» без Мамардашвили в матче Ла Лиги

Сегодня, 19 декабря, закончился перенесённый матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором каталонский «Эспаньол» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Стейдж Фронт» и завершилась ничьей — 1:1.

На 44-й минуте встречи испанский нападающий «попугаев» Хавьер Пуадо открыл счёт в матче. Ассистировал ему хавбек Антониу Рока. В начале второго тайма «летучие мыши» ответили голом испанского вингера Диего Лопеса, который отличился с передачи аргентинского опорного полузащитника Энсо Барренечеа.

Отметим, грузинский голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили участия в матче не принимал.

На данный момент «Эспаньол» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 15 очков за 17 матчей. На счету «Валенсии» только 11 очков. Подопечные Рубена Барахи расположились на последней, 20-й строчке в таблице Ла Лиги.

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