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Эспаньол — Валенсия, результат матча 19 декабря 2024, счёт 1:1, 13-й тур Ла Лиги

«Эспаньол» не сумел обыграть «Валенсию» без Мамардашвили в матче Ла Лиги
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Сегодня, 19 декабря, закончился перенесённый матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором каталонский «Эспаньол» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Стейдж Фронт» и завершилась ничьей — 1:1.

Испания — Примера . 13-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Пуадо – 44'     1:1 Лопес – 47'    

На 44-й минуте встречи испанский нападающий «попугаев» Хавьер Пуадо открыл счёт в матче. Ассистировал ему хавбек Антониу Рока. В начале второго тайма «летучие мыши» ответили голом испанского вингера Диего Лопеса, который отличился с передачи аргентинского опорного полузащитника Энсо Барренечеа.

Отметим, грузинский голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили участия в матче не принимал.

На данный момент «Эспаньол» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 15 очков за 17 матчей. На счету «Валенсии» только 11 очков. Подопечные Рубена Барахи расположились на последней, 20-й строчке в таблице Ла Лиги.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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