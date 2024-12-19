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«Вильярреал» в меньшинстве сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

«Вильярреал» в меньшинстве сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
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Закончился матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» принимал «Райо Вальекано». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 1:1.

Испания — Примера . 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 20'     1:1 Перес – 45+1'    
Удаления: Камбвал – 32' / нет

В составе «Вильярреала» забил Айосе Перес на 45+1-й минуте. Отметим, хозяева играли в меньшинстве с 32-й минуты после удаления Вилли Камбвала.

За «Райо Вальекано» забил Альваро Гарсия.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Райо Вальекано» (21) находится на 12-м месте.

В следующем туре чемпионата Испании «Вильярреал» встретится с «Леганесом», а «Райо Вальекано» проведёт матч с «Бетисом». Обе игры пройдут 22 декабря.

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