Тренер «ПСЖ» высказался об эпизоде с травмой Доннаруммы — вратарю наложили 10 швов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об эпизоде с травмой голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2). Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. При этом Синго получил только жёлтую карточку.

«Эпизод с Доннаруммой? Ничего не могу сделать, это факты. Не могу видеть эти действия, и поэтому мне жаль. Это всегда сложно. Игроки не намерены наносить травмы, судить такие матчи действительно трудно. Мнения могут быть разными, и я к тому же не обсуждаю работу судей — я считаю, что это очень сложно», — приводит слова Энрике Paris Fans.

Вместо Доннаруммы на поле вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

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