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Мбаппе — о втором трофее с «Реалом»: на этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»

Мбаппе — о втором трофее с «Реалом»: на этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание второго трофея с мадридской командой. «Королевский клуб» стал победителем Межконтинентального кубка, разгромив в финале «Пачуку» со счётом 3:0. Ранее Мбаппе в составе «Реала» стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона. На этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил», — написал Мбаппе на личной странице в одной из социальных сетей.

В 2022 году именно на стадионе «Лусиал» прошёл финал чемпионата мира по футболу, где Мбаппе в составе национальной команды Франции проиграл сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

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