Мбаппе — о втором трофее с «Реалом»: на этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание второго трофея с мадридской командой. «Королевский клуб» стал победителем Межконтинентального кубка, разгромив в финале «Пачуку» со счётом 3:0. Ранее Мбаппе в составе «Реала» стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона. На этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил», — написал Мбаппе на личной странице в одной из социальных сетей.

В 2022 году именно на стадионе «Лусиал» прошёл финал чемпионата мира по футболу, где Мбаппе в составе национальной команды Франции проиграл сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

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