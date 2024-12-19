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Результаты матчей чемпионата Испании 18 декабря: Вильярреал отстоял ничью в меньшинстве, Эспаньол не обыграл аутсайдера Валенсию

Результаты матчей чемпионата Испании 18 декабря
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Вчера, 18 декабря, завершились два перенесённых матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 12-го и 13-го туров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 18 декабря:

  • «Эспаньол» — «Валенсия» — 1:1;
  • «Вильярреал» — «Райо Вальекано» — 1:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий также 38 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 33 и 27 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (15), «Вальядолид» (12) и «Валенсия» (11).

Испания — Примера . 13-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Пуадо – 44'     1:1 Лопес – 47'    
Испания — Примера . 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 20'     1:1 Перес – 45+1'    
Удаления: Камбвал – 32' / нет
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