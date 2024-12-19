Вчера, 18 декабря, завершились два перенесённых матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 12-го и 13-го туров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 18 декабря:

«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:1;

«Вильярреал» — «Райо Вальекано» — 1:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий также 38 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 33 и 27 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (15), «Вальядолид» (12) и «Валенсия» (11).

Материалы по теме «Эспаньол» не сумел обыграть «Валенсию» без Мамардашвили в матче Ла Лиги

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: