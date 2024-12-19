Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невеста Сафонова отреагировала на серьёзную травму вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

Невеста Сафонова отреагировала на серьёзную травму вратаря «ПСЖ» Доннаруммы
Комментарии

Марина Кондратюк, невеста голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о серьёзной травме вратаря французской команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, в первом тайме матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2) Доннарумма столкнулся с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«На это было больно смотреть даже через экран. Здоровья!» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне итальянский вратарь участвовал в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. В пяти встречах Доннарумма оставил ворота «сухими».

Материалы по теме
Фото
Матвею Сафонову порвали футболку во время матча «ПСЖ» с «Монако»

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android