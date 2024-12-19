Невеста Сафонова отреагировала на серьёзную травму вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

Марина Кондратюк, невеста голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о серьёзной травме вратаря французской команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, в первом тайме матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2) Доннарумма столкнулся с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов.

«На это было больно смотреть даже через экран. Здоровья!» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне итальянский вратарь участвовал в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. В пяти встречах Доннарумма оставил ворота «сухими».

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