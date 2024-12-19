Тренер «Монако» извинился перед Доннаруммой после тяжёлой травмы в матче Лиги 1
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травму голкипера «ПСЖ» (2:4) Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
«Что касается удара, который получил Доннарумма? Я был слишком далеко. Я извиняюсь перед ним, но такое случается в футболе. Это не было намеренно со стороны Уилфрида Синго, он пытался перепрыгнуть через него. Уилфриду тоже было сложно осознать, что он ему причинил. Такое бывает в футболе», — приводит слова Хюттера Lequipe.
Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов.
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