Тренер «Монако» извинился перед Доннаруммой после тяжёлой травмы в матче Лиги 1

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травму голкипера «ПСЖ» (2:4) Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Что касается удара, который получил Доннарумма? Я был слишком далеко. Я извиняюсь перед ним, но такое случается в футболе. Это не было намеренно со стороны Уилфрида Синго, он пытался перепрыгнуть через него. Уилфриду тоже было сложно осознать, что он ему причинил. Такое бывает в футболе», — приводит слова Хюттера Lequipe.

Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов.

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