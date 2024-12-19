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Неймар назвал истинную причину ухода из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года

Неймар назвал истинную причину ухода из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года
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Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар объяснил свой уход из «ПСЖ» летом 2023 года.

«Я решил уйти из «ПСЖ», сразу после этого мне поступило предложение от «Аль-Хиляля». Я просто больше не был счастлив в Париже. Клуб и тренер больше не хотели меня видеть в команде. Они уже разговаривали со мной об этом, поэтому мне пришлось принять решение. Мне понравилось предложение от «Аль-Хиляля». Я познакомился с этим клубом, местной культурой и чемпионатом», приводит слова Неймара RMC Sport.

Неймар Подробнее

Соглашение Неймара с саудовским клубом действует до июня 2025 года. Бразилец пропустил около года из-за травмы и в нынешнем сезоне отыграл всего 42 минуты в двух матчах.

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