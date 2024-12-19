«ПСЖ» выступил с заявлением о состоянии здоровья Доннаруммы, которому наложили 10 швов

«ПСЖ» выступил с заявлением о травме голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2).

«Пострадав от травмы лица с множественными ранами, Джанлуиджи Доннарумма вернется в Париж сегодня вечером вместе с командой. Завтра он пройдет медицинское обследование и будет вынужден оставаться неактивным в течение нескольких дней», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. Вместо Доннаруммы на поле вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

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