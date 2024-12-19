«ПСЖ» выступил с заявлением о состоянии здоровья Доннаруммы, которому наложили 10 швов
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«ПСЖ» выступил с заявлением о травме голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2).
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
«Пострадав от травмы лица с множественными ранами, Джанлуиджи Доннарумма вернется в Париж сегодня вечером вместе с командой. Завтра он пройдет медицинское обследование и будет вынужден оставаться неактивным в течение нескольких дней», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. Вместо Доннаруммы на поле вышел российский голкипер Матвей Сафонов.
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