Сафонов прокомментировал тяжёлую травму Доннаруммы в матче с «Монако»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал травму одноклубника Джанлуилжи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2). Напомним, Доннарумма получил травму в первом тайме. Вместо него на поле вышел Сафонов.

«Все наши мысли сейчас с ним. У меня нет информации. Жду информацию, что случилось, насколько это тяжелая травма. Ничего не предвещало, что я буду сегодня играть. Это нормально когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Но сегодня был для меня что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы в официальных матчах. Это был интересный опыт и интересная игра для зрителей и футболистов», — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

Доннарумме наложили 10 швов.

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