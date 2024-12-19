Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов прокомментировал тяжёлую травму Доннаруммы в матче с «Монако»

Сафонов прокомментировал тяжёлую травму Доннаруммы в матче с «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал травму одноклубника Джанлуилжи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2). Напомним, Доннарумма получил травму в первом тайме. Вместо него на поле вышел Сафонов.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Все наши мысли сейчас с ним. У меня нет информации. Жду информацию, что случилось, насколько это тяжелая травма. Ничего не предвещало, что я буду сегодня играть. Это нормально когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Но сегодня был для меня что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы в официальных матчах. Это был интересный опыт и интересная игра для зрителей и футболистов», — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

Доннарумме наложили 10 швов.

Материалы по теме
Доннарумме страшно прилетело шипами в лицо. Матч Сафонова и Головина — просто триллер!
Доннарумме страшно прилетело шипами в лицо. Матч Сафонова и Головина — просто триллер!
Календарь чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android