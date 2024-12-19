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«Если нанёс травму — тебя должны удалить». Французский журналист — о травме Доннаруммы

«Если нанёс травму — тебя должны удалить». Французский журналист — о травме Доннаруммы
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Известный французский журналист Даниэль Риоло высказался об эпизоде в первом тайме матча 16-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако» (4:2). Напомним, вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма столкнулся с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. Защитник монегасков получил только жёлтую карточку.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Я не люблю, когда раздают красные карточки. Я хочу, чтобы это наказание было зарезервировано для исключительных случаев. Но если игрок покинет поле преждевременно и больше не может продолжать игру, то человек, нанёсший ему травму, больше не должно быть на поле. Его немедленно должны удалить!» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Джанлуиджи Доннарумма Подробнее

Отметим, итальянца сменил российский вратарь Матвей Сафонов, который доиграл встречу до конца и пропустил два гола.

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