«Если нанёс травму — тебя должны удалить». Французский журналист — о травме Доннаруммы

Известный французский журналист Даниэль Риоло высказался об эпизоде в первом тайме матча 16-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако» (4:2). Напомним, вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма столкнулся с игроком соперника Уилфридом Синго. Голкиперу в раздевалке наложили 10 швов. Защитник монегасков получил только жёлтую карточку.
«Я не люблю, когда раздают красные карточки. Я хочу, чтобы это наказание было зарезервировано для исключительных случаев. Но если игрок покинет поле преждевременно и больше не может продолжать игру, то человек, нанёсший ему травму, больше не должно быть на поле. Его немедленно должны удалить!» — приводит слова Риоло RMC Sport.
Отметим, итальянца сменил российский вратарь Матвей Сафонов, который доиграл встречу до конца и пропустил два гола.
Футболисты «ПСЖ» тренируются в снегопад:
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