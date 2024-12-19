Игрок «ПСЖ»: все видели лицо Доннаруммы. Не понимаю, как за это не дали красную карточку

Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш остался недоволен судейством в эпизоде с травмой голкипера Джанлужиджи Доннаруммы в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2).

«Мы все видели его лицо. Я не понимаю, как за это не дали красную карточку. Они должны нас защищать, а сегодня Доннарумма не был защищен. В начале сезона они пришли к нам и сказали, что будут нас защищать. Сегодня это оказалось неправдой», — приводит слова Рамуша Lequipe.

Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. За этот эпизод футболист «Монако» получил жёлтую карточку.

Самый дорогой трансфер в истории футбола