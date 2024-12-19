Матвей Сафонов объяснил, почему играет меньше Доннаруммы в «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своём игровом времени в дебютном сезоне во французской команде и конкуренции с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

«Наверное, если у меня есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в «ПСЖ». Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно это плюс. Но по качеству игры — всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я играл лучше, то и времени провёл на поле больше», — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

Напомним, в матче 16-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако» (4:2) Доннарумма получил серьёзную травму после удара по лицу, из-за которой он не смог продолжить игру. Итальянцу наложили 10 швов. С 22-й минуты встречу доигрывал дублёр Доннаруммы — Сафонов.

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