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Головин прокомментировал поражение «Монако» в матче с «ПСЖ»

Головин прокомментировал поражение «Монако» в матче с «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении красно-белых в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Хорошая игра у обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально. У них очень сильно игроки. В любом случае при счёте 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное, — не пытаться бежать вперёд и играть по счёту, но как вышло, так вышло», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

Александр Головин Подробнее

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 40 очков за аналогичное количество игр.

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