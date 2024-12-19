Головин прокомментировал поражение «Монако» в матче с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении красно-белых в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2).

«Хорошая игра у обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально. У них очень сильно игроки. В любом случае при счёте 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное, — не пытаться бежать вперёд и играть по счёту, но как вышло, так вышло», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 40 очков за аналогичное количество игр.

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