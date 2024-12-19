Александр Головин рассказал о главной проблеме «Монако» после поражения в матче с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился основной проблемой команды в текущем сезоне после поражения в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2).

«Есть момент, что мы играем на два фронта, но в это не отговорка. Мы должны играть лучше… Были неудачные матчи у нас. Ну, я бы сказал неудачные результаты… Потому что мы довольны тем, как мы играем, но у нас не получается сделать и результат хорошим. В любом случае, будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

На данный момент «Монако» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. На счету красно-белых 30 очков в 16 матчах.

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