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Александр Головин рассказал о главной проблеме «Монако» после поражения в матче с «ПСЖ»

Александр Головин рассказал о главной проблеме «Монако» после поражения в матче с «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился основной проблемой команды в текущем сезоне после поражения в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Есть момент, что мы играем на два фронта, но в это не отговорка. Мы должны играть лучше… Были неудачные матчи у нас. Ну, я бы сказал неудачные результаты… Потому что мы довольны тем, как мы играем, но у нас не получается сделать и результат хорошим. В любом случае, будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

Александр Головин Подробнее

На данный момент «Монако» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. На счету красно-белых 30 очков в 16 матчах.

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