Карпин: позвать сборную России, чтобы сходить в кино… От команды хотелось бы другого

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, когда национальная команда остаётся без международных товарищеских матчей во время тренировочного сбора.

«Надеюсь, что таких историй больше не будет, когда соперник к нам не приезжает или это решается в последний момент. Надеюсь, всё осталось в прошлом… Собирать футболистов, сажать их на сбор, чтобы потренироваться, сходить в кино и поиграть в футбол с мальчишками… Да, это всё здорово, но от сборной России хотелось бы другого. Помимо таких мероприятий, которые, естественно, нужны, хотелось бы, чтобы были игры. И чем сильнее будут соперники, тем лучше», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в РФС рассказали, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи, в итоге национальная команда провела открытую тренировку для детей, после чего игроки отправились в расположение клубов.

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Как сборная России играет при Карпине: