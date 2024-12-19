Капитан «ПСЖ» — о травме Доннаруммы: не знаю, сможет ли он вернуться в ближайшее время
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Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о травме голкипера Джанлуиджи Доннаруммы во время матча 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2).
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
«Если VAR существует, нужно главному арбитру об этом сказать. Нужно защищать игроков, я даже не знаю, сможет ли Доннарумма вернуться в ближайшее время», — приводит слова Маркиньоса Lequipe.
Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. За этот эпизод футболист «Монако» получил жёлтую карточку.
Вместо травмированного Доннаруммы на поле вышел российский вратарь Матвей Сафонов.
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