Капитан «ПСЖ» — о травме Доннаруммы: не знаю, сможет ли он вернуться в ближайшее время

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о травме голкипера Джанлуиджи Доннаруммы во время матча 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2).

«Если VAR существует, нужно главному арбитру об этом сказать. Нужно защищать игроков, я даже не знаю, сможет ли Доннарумма вернуться в ближайшее время», — приводит слова Маркиньоса Lequipe.

Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с игроком соперника Уилфридом Синго. За этот эпизод футболист «Монако» получил жёлтую карточку.

Вместо травмированного Доннаруммы на поле вышел российский вратарь Матвей Сафонов.

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