Тренер «МЮ» Аморим — об интервью Рашфорда: я бы лучше поговорил со своим наставником

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о словах нападающего команды Маркуса Рашфорда в недавнем интервью. Напомним, Рашфорд ранее заявил о готовности к новому вызову на фоне слухов о его возможном уходе из клуба, а также выразил глубокое разочарованием непопаданием в заявку на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

«Слова Рашфорда? Наверное, на его месте я бы лучше поговорил со своим тренером», — приводит слова Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился семь раз и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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