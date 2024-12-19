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Тренер «МЮ» Аморим — об интервью Рашфорда: я бы лучше поговорил со своим наставником

Тренер «МЮ» Аморим — об интервью Рашфорда: я бы лучше поговорил со своим наставником
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о словах нападающего команды Маркуса Рашфорда в недавнем интервью. Напомним, Рашфорд ранее заявил о готовности к новому вызову на фоне слухов о его возможном уходе из клуба, а также выразил глубокое разочарованием непопаданием в заявку на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Слова Рашфорда? Наверное, на его месте я бы лучше поговорил со своим тренером», — приводит слова Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился семь раз и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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