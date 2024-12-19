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Анчелотти отреагировал на рекордный титул под руководством «Реала»

Анчелотти отреагировал на рекордный титул под руководством «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о рекордной победе под руководством клуба. Напомним, «Реал» победил мексиканскую «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка — 2024. Для итальянского специалиста это рекордный для клуба 15-й трофей в карьере, выигранный вместе со «сливочными».

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

«15 трофеев с «Реалом» — это невероятный результат! Искренне рад и горд этим успехом. Матч получился непростым: неожиданный соперник, игра в середине недели… Этот триумф — кульминация фантастического, но и непростого года, полного испытаний и травм. Завершить 2024-й таким образом — лучше не придумаешь! Но, как и положено в «Реале», уже думаем о том, как сделать 2025-й ещё ярче», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Карло Анчелотти Подробнее

Карло Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года. В свой первый приход он возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За это время итальянский специалист три раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Кроме того, на счету Анчелотти два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА, один Межконтинентальный кубок и две победы на Клубном чемпионате мира.

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