Игорь Акинфеев – о своей ошибке на ЧМ-2014: где тут логика? Её нет

Голкипер Игорь Акинфеев вспомнил о своей ошибке во время матча на ЧМ-2014 в Бразилии. Напомним, Акинфеев допустил ошибку в матче группового этапа с национальной командой Южной Кореей (1:1).

«На Евро-2008 я поехал без тренера вратарей, после первой травмы крестов – нога еще побаливала, честно говоря, хотя никто об этом не знал, – и мы дошли до полуфинала, причем я стал лучшим вратарем турнира по числу отраженных ударов.

А на чемпионате мира в Бразилии совершил грубейшую ошибку, которая стоила слишком дорого. Работал в охотку, находился на пике физической формы и эмоционального состояния, потому что за три дня до отлета у меня сын родился. Проживал, словом, лучшие дни в своей жизни – но пропустил гол, который перечеркнул работу огромного количества людей и надежды всей страны.

Где тут логика? Ее нет. Ты можешь ломать голову с утра до вечера, рассказывать красиво о чем-то, предполагать, мечтать, делать выводы – а футбол в любом случае решит по-своему», — приводит слова Акинфеева «Объединение отечественных тренеров».

На чемпионате мира в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде России в 2018 году.

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