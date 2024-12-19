Карпин прокомментировал 2024 год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги года для сборной России, рассказав о проблемах и позитивных моментах для национальной команды.

«Сложности в сборной России? Если всё это учитывать, я считаю, что год хороший. Всё понравилось, если честно. Для меня самое главное, что может понравиться — это прежде всего отношение команды на всех сборах вне зависимости от того, какие были сборы и соперники или соперники, которых не было, как Пакистан. Плюс сорванный матч во Вьетнаме с командой Таиланда.

Все проблемы, которые возникли у нас, были понятными, как подбор соперников, или непонятными, как с тайфуном или с неприездом сборной Пакистана. Учитывая все эти трудности, все ребята отреагировали на пять баллов», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, одержав в них пять побед с общим счетом 26:0. Под руководством Карпина команда уверенно победила Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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